У Білорусі раптом заявили про готовність співпрацювати з НАТО, але за однієї умови

Однак, Мінськ одразу ж виcунув умову для цього.

З такою заявою виступив глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін на брифінгу. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Зеркало.

Згідно з проекту нової Військової доктрини Білорусі, як зазначає Хренін, країна готова до співпраці у військовій сфері з будь-якими державами, в тому числі і державами НАТО. При цьому міністр одразу ж назвав головну умову для цього.

«Ми готові відновити прагматичний діалог за умови припинення ними агресивної риторики та дій щодо нас», — сказав він.

Глава оборонного відомства також заявив, що нібито Білорусь «продемонструвала зацікавленість у відновленні впливу міжнародних організацій щодо безпеки, таких як ООН, ОБСЄ та інші, ефективному їхньому функціонуванні щодо запобігання та вирішення збройних зіткнень».

Водночас, Хренін додав, що Білорусь не має ворогів.

Крім того, міністр наголосив, що Білорусь не буде підлаштовуватися під жодну іншу країну.

«У нас є інтереси наших народів, є взаємні союзницькі зобов’язання. І тільки ці фактори стоятимуть на главі наших рішень і дій, як самостійно, так і в рамках Союзної держави», — резюмував він.

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