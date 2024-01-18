Политика

Байден провів зустріч з лідерами Конгресу і закликав ухвалити допомогу для України

Лідер Сполучених Штатів Джо Байден у середу, 17 січня, провів зустріч з представниками Конгресу, на якій обговорив надання фінансової та військової підтримки України.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 часов agoОбновлено: 18 января, 2024
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Очільник Білого дому закликав конгресменів оперативно схвалити допомогу Україні та наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт Білого дому.

Зазначається, що на зустрічі були присутні керівництво Конгресу та голови і провідні члени комітетів з питань розвідки, Збройних сил й асигнувань Палати представників та Сенату, комітетів у закордонних справах Сенату та у закордонних справах Палати представників.

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Під час зустрічі глава держави наголосив на важливості затвердження Конгресом фінансової допомоги, що значно посилить Збройні сили України необхідними ресурсами, зокрема йдеться про засоби протиповітряної оборони й артилерію, щоб захиститись від кривавого вторгнення Росії.

Байден підкреслив, що бездіяльність Конгресу загрожує національній безпеці Сполучених Штатів, Альянсу НАТО та решти вільного світу. 

Він закликав Конгрес якнайшвидше надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість США.

Крім того, американський президент акцентував увагу на важливості швидкого вирішення проблеми нелегальної міграції на кордоні США з Мексикою та висловив задоволення прогресом у двопартійних переговорах, що тривають в Сенаті.

Нагадаємо, в НАТО зробили важливу заяву щодо допомоги Україні.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 часов agoОбновлено: 18 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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