«Это инвестиция в нашу безопасность»: в НАТО сделали важное заявление о помощи Украине

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на заявление генсека на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Столтенберг отметил, что несмотря на попытки России атаковать на фронте, Украина все же добилась определенных успехов как на поле боя, так и в экономическом плане. По его словам, наша страна значительно продвинулась в освобождении территорий, открытии коридора для экспорта зерна в Черное море и смогла выжить как суверенная и независимая нация.

Генсек НАТО заявил, что Россия не добилась своих захватнических целей в этой войне и не смогла одержать контроль над Украиной. При этом он призвал западных союзников продолжать поддержку Украины, так как «это не благотворительность, это инвестиция в нашу собственную безопасность».

Столтенберг отметил, что близкие партнеры по НАТО Япония и Южная Корея также обеспокоены войной России против Украины, ведь победа Путина повысит вероятность применения Пекином силы в другом месте.

Ранее сообщалось, что в НАТО сомневаются, что война в Украине закончится в 2025 году.