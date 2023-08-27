Лідер Білорусі Лукашенко стверджує, що не надавав гарантій захисту Пригожину та висловлює свою позицію стосовно Путіна
Олександр Лукашенко, керівник Білорусі, підкреслив, що не надавав захисту керівнику "ПВК Вагнер" Євгену Пригожину після спроб цього останнього здійснити переворот в Росії.
Згідно білоруського державного органу Белта:
Лукашенко сказав: «На ваше питання: я не мав обов’язку захищати Пригожина. Це перше. І друге, ми не ведемо розмов в такому напрямку».
Він також зазначив, що обговорював питання безпеки з Пригожиним двічі.
Лукашенко розповів: «Ми говорили про це двічі. Під час першої розмови, коли я телефонував йому під час їхнього руху до Москви, я сказав йому: «Женя, це небезпечно для твоїх людей і для тебе». Відповідь була емоційною: «Нехай буде так, я померу як герой». Це була наша перша розмова. Друга була, коли він приїздив до мене разом із Дімою Уткіним. Я сказав їм: «Будьте уважні».
Лукашенко також висловив думку, що Путін не пов’язаний із спробою замаху на Пригожина, адже це «занадто груба акція».
«Я не знаю, хто стоїть за цим, і я не буду захищати навіть свого близького. Однак я знаю Путіна як обережну і розсудливу людину. Тому мені важко вірити, що за цим стоїть він. Це виглядає як занадто груба та некомпетентна спроба», − зазначив Лукашенко.