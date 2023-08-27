Политика

Лідер Білорусі Лукашенко стверджує, що не надавав гарантій захисту Пригожину та висловлює свою позицію стосовно Путіна

Олександр Лукашенко, керівник Білорусі, підкреслив, що не надавав захисту керівнику "ПВК Вагнер" Євгену Пригожину після спроб цього останнього здійснити переворот в Росії.

Photo of Admin Admin Send an email 20 часов agoОбновлено: 27 августа, 2023
0 1 минута чтения

Згідно білоруського державного органу Белта:

Лукашенко сказав: «На ваше питання: я не мав обов’язку захищати Пригожина. Це перше. І друге, ми не ведемо розмов в такому напрямку».

Він також зазначив, що обговорював питання безпеки з Пригожиним двічі.

Материалы по теме

Лукашенко розповів: «Ми говорили про це двічі. Під час першої розмови, коли я телефонував йому під час їхнього руху до Москви, я сказав йому: «Женя, це небезпечно для твоїх людей і для тебе». Відповідь була емоційною: «Нехай буде так, я померу як герой». Це була наша перша розмова. Друга була, коли він приїздив до мене разом із Дімою Уткіним. Я сказав їм: «Будьте уважні».

Лукашенко також висловив думку, що Путін не пов’язаний із спробою замаху на Пригожина, адже це «занадто груба акція».

«Я не знаю, хто стоїть за цим, і я не буду захищати навіть свого близького. Однак я знаю Путіна як обережну і розсудливу людину. Тому мені важко вірити, що за цим стоїть він. Це виглядає як занадто груба та некомпетентна спроба», − зазначив Лукашенко.

Photo of Admin Admin Send an email 20 часов agoОбновлено: 27 августа, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Британия обеспечит возможность украинцев защитить свою страну – Сунак

17 января, 2023

В ОП отреагировали на статью Медведчука: Он – абсолютное и пустое прошлое

17 января, 2023

Требуем увеличения внимания к двум ключевым проблемам: Зеленский встретился с председателем ОБСЕ

17 января, 2023

Заместителница госсекретаря США: путин решил давить дальше, мы тоже будем давить

16 января, 2023
Back to top button