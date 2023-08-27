Лідер Білорусі Лукашенко стверджує, що не надавав гарантій захисту Пригожину та висловлює свою позицію стосовно Путіна

Згідно білоруського державного органу Белта:

Лукашенко сказав: «На ваше питання: я не мав обов’язку захищати Пригожина. Це перше. І друге, ми не ведемо розмов в такому напрямку».

Він також зазначив, що обговорював питання безпеки з Пригожиним двічі.

Лукашенко розповів: «Ми говорили про це двічі. Під час першої розмови, коли я телефонував йому під час їхнього руху до Москви, я сказав йому: «Женя, це небезпечно для твоїх людей і для тебе». Відповідь була емоційною: «Нехай буде так, я померу як герой». Це була наша перша розмова. Друга була, коли він приїздив до мене разом із Дімою Уткіним. Я сказав їм: «Будьте уважні».

Лукашенко також висловив думку, що Путін не пов’язаний із спробою замаху на Пригожина, адже це «занадто груба акція».

«Я не знаю, хто стоїть за цим, і я не буду захищати навіть свого близького. Однак я знаю Путіна як обережну і розсудливу людину. Тому мені важко вірити, що за цим стоїть він. Це виглядає як занадто груба та некомпетентна спроба», − зазначив Лукашенко.