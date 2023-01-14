Премьер Швеции: Для нашего председательства в ЕС нет важнее задачи, чем помощь Украине

Премьер Швеции: Для нашего председательства в ЕС нет важнее задачи, чем помощь Украине

14.01.2023 06:10

Укринформ

ЕС остается объединен в поддержке Украины, потому что победа нашей страны имеет жизненно важное значение для всей Европы.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Победа Украины в этой войне экзистенциальна для Европы. Единство — наш самый большой актив. Во время председательства (Швеции в ЕС – ред.) мы будем продолжать поддерживать европейскую военную вспомогательную миссию для Украины. Никакая другая отдельная задача не может быть важнее для Шведского председательства, чем это. Судьба Украины — это также судьба Европы», — подчеркнул глава правительства Швеции.

Он отметил, что стремление сделать Европу более защищенной и безопасной означает, прежде всего, продолжение поддержки Украины, оказание ей военной, политической, экономической и гуманитарной помощи.

«Мы должны избегать раздора – не в последнюю очередь потому, что именно этого добивается россия», – добавил Кристерссон.

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Отвечая на вопрос о возможном ускорении процесса вхождения Украины в ЕС, он сказал, что Швеция поддерживает амбициозные намерения Украины, но важно соблюдать установленную правовую процедуру.

«И Украина, и Еврокомиссия знают, что Швеция очень привержена поддержке усилий Украины по вхождению в ЕС. Разумеется, согласно установленным правилам. Мы поражены прогрессом, которого достигает Украина… Мы знаем, что ее правительство внедряет все необходимые реформы, и этот процесс будет продвигаться дальше очень положительно. Но существует определенное расписание, и все с этим согласны. Есть расписание времени для доклада о том, как все развивается, он запланирован на весну. Так что мы очень позитивно настроены, чтобы сделать это верным путем», — рассказал премьер Швеции.

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Как сообщалось, правительство Швеции оказывает Украине значительную помощь в борьбе с российской агрессией как в рамках ЕС, так и на двусторонней основе. В частности, не так давно эта страна объявила решение передать Украине артиллерийские системы Archer.

3 февраля должен пройти саммит Украина – ЕС. Перед началом саммита запланирован визит в Украину членов коллегии Европейской комиссии, которые оценят прогресс, достигнутый, в частности, в продвижении нашей страны как кандидата на членство в Евросоюзе.

Фото: Jonas Ekströmer/TT

По материалам: Укринформ