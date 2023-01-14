Джапарова в ООН: Призываем все ответственные страны поддержать украинскую формулу мира

Джапарова в ООН: Призываем все ответственные страны поддержать украинскую формулу мира

14.01.2023 01:15

Укринформ

Первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова призвала государства ООН поддержать формулу мира — план мирного урегулирования, инициированный Владимиром Зеленским.

Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН, на котором рассматривалась ситуация, вызванная путинской войной.

«Президент Владимир Зеленский инициировал формулу мира, чтобы ответить на неотложные вызовы сегодняшнего дня. Она состоит из десяти пунктов, способных вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру», — подчеркнула Джапарова.

Она напомнила, что этот план, основанный на целях и принципах Устава ООН, направлен на обеспечение безопасности во всех ее измерениях – продовольственной, радиационной и ядерной, энергетической, противодействия экоциду и недопущения повторения агрессии в будущем.

"Мы призываем все ответственные государства поддержать и продвигать формулу мира", — сказала первая заместитель главы МИД.

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В то же время она выразила сожаление по поводу того, что «посланник зла все еще находится в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН», которое занимал Советский Союз. И повторила позицию Украины: правовые основания для присутствия россии в СБ «более чем сомнительны, если не полностью отсутствуют».

Джапарова отметила необходимость дальнейшего усиления давления на россию с целью уничтожения ее военной машины. Государство-агрессор уже ощутило влияние санкций: у армии захватчиков заканчиваются современные вооружения и боеприпасы, отметила она.

"И хотя мы еще не победили, россия уже проиграла", — отметила первая замминистра. Для окончательного поражения рф и победы демократии, добавила она, необходимо усилить санкции в секторах, имеющих особое экономическое значение для россии. Речь идет, в частности, о полном нефтяном и газовом эмбарго и отключении российских банков от мировой финансовой системы.

Нельзя также допустить, чтобы те, кто помогает россии совершать военные преступления, ушли от ответственности, указала Джапарова, уточнив, что это касается беларуси и ирана.

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Представительница Украины в очередной раз призвала секретариат ООН направить в нашу страну экспертов для расследования поставок беспилотных летательных аппаратов из ирана в россию.

«Промедление подрывает доверие к Совету Безопасности как таковому, а также к его способности обеспечить исполнение собственных решений», — пояснила она.

Джапарова также отметила необходимость создания специального трибунала для привлечения российских должностных лиц к ответственности за преступление агрессии. Она уточнила, что почти за 11 месяцев зарегистрировано более 64 тысяч военных преступлений, совершенных в рф.

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Кроме того, первая замминистра заявила об острой потребности Украины в оружии, которое «приблизит нас к победе и восстановлению мира», а также в финансовой и гуманитарной помощи.

По последним оценкам, общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критической инфраструктуре Украины, превышает 127 млрд долларов, добавила Джапарова.

Как сообщал Укринформ, Совет Безопасности ООН в пятницу обсудил широкий круг вопросов, касающихся военной агрессии российской федерации против Украины.

По материалам: Укринформ