США и Япония совместно осудили действия рф и пообещали поддерживать Украину

12.01.2023 01:56

Укринформ

Поддержка Украины и противодействие российской агрессии стали одной из основных тем заседания Консультативного комитета США — Япония по безопасности, который состоялся в среду в Вашингтоне под председательством глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

Это подтвердили во время пресс-конференции по результатам встречи Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Йошимаса Хаяши, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы стоим вместе с Украиной против войны президента путина, угрожающей принципам, лежащим в основе международного порядка, основанного на правилах – включая, что все нации должны иметь возможность определять собственный путь, а также иметь право на суверенитет, независимость и территориальную целостность», — подчеркнул госсекретарь США.

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Он подчеркнул, что когда нации держатся вместе, они становятся крепче.

Министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши со своей стороны подтвердил, что агрессия рф против Украины «расшатывает основы международного порядка».

Он отметил, что во время встречи в Вашингтоне стороны заняли общую позицию, которая прибегает к «безрассудной ядерной риторике и атакам на гражданскую инфраструктуру». Кроме того, по его словам, Вашингтон и Токио согласились на необходимости «продолжать решительную поддержку Украине».

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В то же время Хаяши подчеркнул, что Япония и США разделяют общую обеспокоенность в связи с усилением сотрудничества между Китаем и россией.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, включая ситуацию безопасности в Тихоокеанском регионе, поддержку демократических ценностей и прав человека, защиту верховенства права в мире, преодоление глобальных вызовов.

Как сообщал Укринформ, днем ранее премьер-министр Японии Фумио Кишида во время визита в Париж провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по ключевым вопросам, среди которых развязана россией война в Украине.

По материалам: Укринформ