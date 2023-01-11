Ситуация на границе с беларусью – Президент провел во Львове совещание
Ситуация на границе с беларусью – Президент провел во Львове совещание
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11.01.2023 13:45
Укринформ
Президент Владимир Зеленский провел координационное совещание относительно состояния обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации в сфере безопасности в северо-западных областях Украины.
Совещание состоялось во время рабочей поездки главы государства во Львовскую область, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОП.
В частности, речь шла об оперативной обстановке на границе с республикой беларусь. Кроме того, была заслушана информация о контрдиверсионных мероприятиях на соответствующих территориях.
Видео: Официальный канал Президента Украины Владимира Зеленского
По данным ОП, главе государства доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в регионах, граничащих с беларусью.
«Понимаем, что, кроме мощных заявлений, мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях», – отметил Зеленский.
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Участники совещания также заслушали информацию относительно обеспечения защиты и надежного функционирования Ривненской АЭС.
Президент подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов.
«Моральное состояние населения важно, от него зависит, как люди работают, а от их труда зависит, как мы поддерживаем армию, наших защитников», – подчеркнул он.
Зеленский также почтил память украинских воинов, погибших в боях с российскими оккупантами.
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Церемония состоялась на Марсовом поле Лычаковского кладбища. В его центральной части с апреля 2022 года хоронят военнослужащих, погибших во время российско-украинской войны.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в среду находится во Львове.
Фото: ОП
По материалам: Укринформ