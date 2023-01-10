Президент: Готовимся к важным событиям в наших политических отношениях с Евросоюзом
Президент: Готовимся к важным событиям в наших политических отношениях с Евросоюзом
09.01.2023 23:33
Укринформ
Украина готовится к дальнейшему институциональному сближению нашей государственной системы и системы Евросоюза.
Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении в конце 320-го дня полномасштабной войны, сообщает Укринформ.
«Готовимся к важным событиям в наших политических отношениях с Европейским Союзом – к саммиту Украина – ЕС, к дальнейшему институциональному сближению нашего государства, нашей государственной системе и системы ЕС, а также к началу переговоров по членству. Это одна из самых значимых наших задач», – сказал Зеленский.
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Президент поблагодарил всех, кто приближает реализацию этой задачи.
Как сообщал Укринформ, саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля. Темой саммита, вероятно, будет продолжение поддержки Украины. Лидеры Евросоюза также оценят путь нашего государства к членству в блоке.
По материалам: Укринформ