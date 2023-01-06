Зеленский обсудил с сенаторами США риски эскалации на передовой

Зеленский обсудил с сенаторами США риски эскалации на передовой

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06.01.2023 18:46

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Джеком Ридом и Ангусом Кингом.

Об этом идет речь в официальном Телеграм-канале Президента Украины, передает Укринформ.

"Обсудили текущую ситуацию на передовой и риски возможной эскалации. российское предложение "прекращения огня" – это манипуляция, за которой агрессор пытается скрыть свои настоящие военные планы и намерения", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил американский народ, Президента США и Конгресс за поддержку Украины.

"Ценим помощь нашим военным. Она действительно чувствуется. Соединенные Штаты являются лидером в этом чрезвычайно важном вопросе. И это приближает нашу победу", — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Офиса Президента, глава государства предметно проинформировал Рида и Кинга о ключевых потребностях Украины в вооружении и военной технике. Он отметил необходимость дальнейшего наращивания оборонной помощи, что будет способствовать приближению победы над российским агрессором.

Учитывая ракетный террор россии, продолжающийся против украинских городов и энергетической инфраструктуры, Президент отдельно остановился на вопросе о важности усиления украинской противоракетной обороны.

Также Президент Украины особенно отметил результаты своего декабрьского визита в Вашингтон, во время которого была продемонстрирована мощная двухпалатная и двухпартийная поддержка нашего государства в Конгрессе, и высоко оценил одобрение Конгрессом в конце прошлого года пакета помощи Украине в объеме 45 млрд долларов США.

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«Важно, что вы оказываете нам не только финансовую поддержку, но также помогаете Украине преодолеть другие серьезные вызовы, такие как восстановление нашей энергетической системы», – отметил Президент.

Зеленский высоко оценил анонсированную Белым домом передачу нашему государству БМП Bradley и достигнутые договоренности с ФРГ о поставках еще одной батареи системы ПВО Patriot.

Отдельно глава государства подчеркнул важность политической поддержки Украины в вопросе реализации формулы мира и выразил надежду на лидерство США в этом процессе.

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Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили дальнейшее сотрудничество по усилению украинской армии.

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ