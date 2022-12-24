Зеленский поблагодарил Конгресс США за принятие бюджета, содержащего поддержку Украины

23.12.2022 22:12

Укринформ

Президент Украины выразил благодарность американскому Конгрессу и его представителям за принятие бюджета, включающего многомиллиардную поддержку нашей страны.

Такое сообщение Владимир Зеленский разместил в Твиттере, передает Укринформ.

«Благодарен американскому Конгрессу, спикеру Нэнси Пелоси, лидеру Кевину Маккарти, лидеру Митчу Макконнеллу, лидеру Чаку Шумеру, сенатору Патрику Лихи, конгрессвумен Розе ДеЛауро за предоставление дополнительных $45 млрд помощи Украине и непоколебимую двухпартийную поддержку Украины в борьбе за свободу», – написал он.

Вдячний 🇺🇸 Конгресу, @SpeakerPelosi, @GOPLeader, @LeaderMcConnell, @SenSchumer, @SenatorLeahy, @rosadelauro за надання додаткових $45 млрд допомоги 🇺🇦 та непохитну двопартійну підтримку 🇺🇦 в боротьбі за свободу. Надзвичайно важливо, що 🇺🇸 народ разом з українцями в цій боротьбі.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2022

«Чрезвычайно важно, что народ США вместе с украинцами в этой борьбе», – подчеркнул Президент Украины.

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Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США, вслед за Сенатом, приняла масштабный проект закона с общим государственным бюджетом-2023 в объеме $1,7 триллиона, который также включает около $45 миллиардов помощи для Украины и союзников в Европе.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ