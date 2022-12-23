СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова — Малюк

21.12.2022 12:05

Укринформ

Малюк рассказал о недавнем покушении на Буданова и Резникова спецслужбами рф.

Как передает Укринформ, об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк в интервью «1+1».

“Они (российские спецслужбы – ред.) постоянно над этим работают, скажу вам так. Мы не будем рассказывать детали, поскольку они тоже учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, но и по многим чиновникам в нашей стране. Относительно недавно было покушение и подготовка соответственно в отношении моего побратима Буданова Кирилла и господина Резникова, министра обороны”, — сказал Малюк.

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В частности, по его словам, исполнителям покушений на Буданова и Резникова российские спецслужбы давали проверочную задачу, но СБУ разоблачила вражеские планы.

"Был сделан контроль за совершением преступления, имитация, фотоотзывы им отправили, они за это уже начислили деньги. Поняли, что мы можем и умеем работать и отправили уже непосредственно исполнителя для большого дела. Для начала они платили 100 тысяч долларов, чтобы все это начать, а во время этого мы их задержали. Заезжал он через третью страну. Ну и таких историй не одна и не две, скажу так – их до 10”, — сообщил Малюк.

Как сообщал Укринформ, 9 ноября контрразведка Службы безопасности нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу фсб, планировавшую убийства командиров ССО ВСУ.

По материалам: Укринформ