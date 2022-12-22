Политика
Зеленский прибыл с визитом в США
Зеленский прибыл с визитом в США
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21.12.2022 19:16
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в США с официальным визитом по приглашению американского лидера Джо Байдена.
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Вашингтоне.
Согласно программе, 21 декабря запланирована встреча в Белом доме украинской делегации во главе с Зеленским с высшим государственным руководством Соединенных Штатов. Ожидается обсуждение нынешней ситуации в Украине, а также продолжение всестороннего двустороннего взаимодействия в условиях противостояния агрессии рф.
Зеленский прибыл с визитом в США/Фото:ОП
По материалам: Укринформ