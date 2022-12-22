Политика

Зеленский прибыл с визитом в США

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленский прибыл с визитом в США

Зеленский прибыл с визитом в США

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21.12.2022 19:16

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в США с официальным визитом по приглашению американского лидера Джо Байдена.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Вашингтоне.

Согласно программе, 21 декабря запланирована встреча в Белом доме украинской делегации во главе с Зеленским с высшим государственным руководством Соединенных Штатов. Ожидается обсуждение нынешней ситуации в Украине, а также продолжение всестороннего двустороннего взаимодействия в условиях противостояния агрессии рф.

Зеленский прибыл с визитом в США

Зеленский прибыл с визитом в США/Фото:ОП

Зеленский прибыл с визитом в США

Зеленский прибыл с визитом в США

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

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