Данилов прокомментировал визит путина в беларусь

19.12.2022 21:45

Укринформ

путин во время визита в Минск давил на лукашенко, чтобы тот согласился направить белорусские войска на войну против Украины. Однако у самопровозглашенного президента беларуси нет большого желания делать этот шаг.

Так в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" прокомментировал этот визит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Укринформ.

"путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у лукашенко,

ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить лукашенко участвовать в этом. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время", – сказал Данилов.

Он заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.

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Данилов напомнил, что накануне, 18 декабря, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где ситуация в беларуси была на повестке дня. "Мы понимаем, что происходит, к чему нам нужно готовиться", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось, путин в понедельник, 19 декабря, приехал в Минск для переговоров с лукашенко.

По материалам: Укринформ