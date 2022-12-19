Зеленский поблагодарил всех, кто распространил заблокированное ФИФА обращение

19.12.2022 00:06

Укринформ

Президент Украины выразил благодарность футболистам и мировым СМИ, которые распространили его обращение, запланированное к демонстрации перед финалом Чемпионата мира по футболу, но заблокированное ФИФА.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, передает Укринформ.

"В Катаре состоялся финал чемпионата мира по футболу — эмоциональный финал. Именно в этом и есть смысл футбола: каждый имеет шанс на победу, каждый может показать, что он сильнейший. Но соревнования — на поле для игры, а не на поле битвы. И худшее, что может случиться, — это красная карточка, а не красная кнопка. Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир. Именно поэтому для сегодняшнего дня я подготовил специальное обращение от Украины ко всему миру. Ко всем, кто ценит мир и жизнь", — отметил Президент.

Он подчеркнул, что хоть ФИФА и заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой, но мир все равно услышал его призыв.

"Наши футболисты распространили видео. Ярмоленко и вся сборная Украины, Шевченко, Шовковский, Модрич, Срна, Гвардиола, Рац и много-много других прекрасных игроков. Я благодарен всем! Государства-партнеры поддержали. Тысячи мировых СМИ распространили", — сказал глава государства.

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Как сообщал Укринформ, лидеры национальной сборной Украины по футболу опубликовали в соцсетях выступление Президента Украины Владимира Зеленского, записанное специально для трансляции перед финалом мундиаля.

Планировалось, что Зеленский выступит с речью перед поединком Аргентины и Франции, но ФИФА это предложение заблокировала.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ