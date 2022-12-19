Генсек ООН не испытывает оптимизма относительно переговоров с рф, но надеется на мир в 2023 году

Генсек ООН не испытывает оптимизма относительно переговоров с рф, но надеется на мир в 2023 году

19.12.2022 19:46

Укринформ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не испытывает оптимизма по поводу проведения эффективных мирных переговоров о российской войне против Украины в ближайшем будущем и считает, что военное противостояние будет продолжаться.

Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.

При этом он отметил, что надеется на достижение мира в следующем году.

"Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира в Украине", — сказал он.

По его словам, он не отступит в стремлении к миру в Украине, который соответствовал бы Уставу ООН и международному праву, которое строится на уважении суверенитета и территориальной целостности государств.

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Как сообщал Укринформ, ранее Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал игнорировать любые призывы россии по прекращению огня, пока она не уйдет с захваченных украинских территорий.

По материалам: Укринформ