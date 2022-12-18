Парламент Австрии назвал Голодомор «ужасным преступлением»

17.12.2022 22:36

Укринформ

Национальный совет Австрии принял постановление, в котором назвал Голодомор 1932-1933 годов в Украине "ужасным преступлением" сталинского режима.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Документ под названием "О предотвращении голода и дефицита как оружия войны против гражданского населения" был принят единогласно, "за" проголосовали все парламентские фракции.

В предложении по постановлению упоминается о 90-й годовщине Голодомора, названного "жестоким голодом, который был умышленно и систематически спровоцирован Советским Союзом против гражданского населения, преимущественно на территории Украины в 1932-1933 годах и который, по разным подсчетам, унес жизни от 3,5 до 7 млн человек. Также было отмечено, что в то время "это ужасное преступление" было проигнорировано мировой общественностью, а одним из немногих западных деятелей, протестовавших против Голодомора в 1930-х годах, был тогдашний венский кардинал Теодор Инницер.

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Подписанты документа из разных парламентских партий заявили о своем признании "ужасного преступления Голодомора" и подчеркнули важность вклада такого признания в анализ преступлений 20-го века как центрального элемента в осмыслении прошлого". Также в нем отмечается "использование голода в качестве оружия в нынешней российской агрессивной войне против Украины".

В принятом постановлении Национальный совет предлагает федеральному правительству, в частности федеральному министру европейских и международных дел, "продолжать и далее в рамках проверенного австрийского пути диалога выступать за то, чтобы голод и дефицит не использовались в качестве оружия против гражданского населения или как средство давления на правительства, а также подчеркивать параллели между историей и настоящим, осуждать соответствующие преступления".

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Перед этим среди австрийских парламентариев состоялась дискуссия о том, называть ли геноцидом Голодомор 1932-1933 годов. В поддержку определения "геноцид" отчетливо выступили в либеральной оппозиционной партии NEOS. Также представитель партии "Зеленые" (входит в правительственную коалицию) Ева Эрнст-Дзидзич заявила о том, что "с историко-политической точки зрения" это было преступление против человечности и геноцид.

Между тем, против определения "геноцид" выступили в правопопулистской и пророссийской Австрийской партии свободы. Также не поддержали определение "геноцид" и в оппозиционной Социал-демократической партии Австрии.

Что касается Австрийской народной партии во главе с канцлером Карлом Нехаммером, то там тоже не нашлось совместного решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа. В то же время один из депутатов партии Мартин Энгельберг в своем выступлении в парламенте в ходе рассмотрения постановления о Голодоморе заявил, что сейчас имеет смысл говорить о его "историко-политической квалификации" как геноциде.

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Как сообщал Укринформ, 30 ноября немецкий Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

15 декабря Европейский парламент принял большинством голосов резолюцию по поводу 90-й годовщины Голодомора в Украине, которая признает те ужасные события 30-х годов прошлого века геноцидом украинского народа.

По материалам: Укринформ