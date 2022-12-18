Єрмак зустрівся з помічником держсекретаря та послом США — про що говорили

Єрмак зустрівся з помічником держсекретаря та послом США — про що говорили

16.12.2022 23:11

Укринформ

Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак провел встречу с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайеттом и Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк и обсудил с ними помощь для восстановления украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной вражескими обстрелами.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава ОП подчеркнул, что визит Пайетта в Украину особенно актуален сегодня, 16 декабря, в день, когда страна подверглась очередным ракетным обстрелам.

"Вы лично можете увидеть, в какой атмосфере мы живем, но при этом продолжаем бороться", — отметил он.

Читайте также: Расчеты Нацгвардии в пятницу сбили две российские ракеты – Монастырский

От имени главы государства Ермак поблагодарил США, Президента Джозефа Байдена и Конгресс за поддержку Украины.

Руководитель ОП проинформировал собеседников о последствиях сегодняшних атак российской федерации на гражданскую инфраструктуру.

По его словам, Украина нуждается в оборудовании и другой помощи для быстрого восстановления объектов теплоснабжения и энергетики после ракетных ударов россиян.

«В настоящее время украинцы как никогда объединены, демонстрируют стойкость и мужество уже девять месяцев. Чтобы люди не теряли этот дух, необходимо заботиться о качественной поддержке граждан в критические моменты», – подчеркнул Ермак.

Читайте также: США после новой массированной атаки рф пообещали Украине дополнительные средства ПВО

Представители США со своей стороны заверили в готовности предоставлять Украине помощь, в том числе необходимое оборудование для эффективной поддержки украинского народа.

Как сообщал Укринформ, в пятницу, 16 декабря, российская федерация в очередной раз нанесла по Украине массированный удар. Из-за повреждений энергообъектов введены экстренные аварийные отключения электроэнергии по всей стране.

Читайте также: США ответили на заявления рф относительно обеспечения Украины передовым вооружением

По данным министра энергетики Германа Галущенко, вследствие очередного удара по энергосистеме Украины повреждения получили девять объектов электрогенерации. Энергетики увеличивают выработку электроэнергии на атомных станциях.

По материалам: Укринформ