Сунак инициировал аудит эффективности британской помощи Украине – Би-Би-Си

17.12.2022 02:37

Укринформ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит того, как поставки британской оборонной помощи оказывают влияние на ход боевых действий в Украине.

Об этом сообщила в пятницу информационная служба Би-би-си, передает Укринформ.

"Аудит, известный как оценка на основе данных, предназначен для того, чтобы оценить течение войны и значение военного вклада Великобритании для Украины", – приводит издание слова источника на Даунинг-стрит.

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При этом чиновник уточнил: «Речь идет о том, какой вклад мы внесли и что мы получили». Это что-то типа того, как проанализировать данные на информационной панели Goldman Sachs, отмечается в публикации.

Высокопоставленные чиновники опасаются, что премьер-министр может быть слишком осторожным – в то время как война вступает в ключевую фазу, и новые поставки оружия для Украины будут иметь решающее значение.

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Хотя в окружении Сунака утверждают, что у этих опасений нет оснований, и его правительство неуклонно поддерживает Украину, отмечается в публикации.

Как сообщалось, Великобритания остается одним из крупнейших поставщиков военной помощи в Украине после полномасштабного вторжения рф. Кроме того, Британия предоставляет возможности для подготовки украинских военных.

По материалам: Укринформ