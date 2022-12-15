«Забыл» об аренде квартиры за 2 миллиона: еще одному народному депутату объявили подозрение

«Забыл» об аренде квартиры за 2 миллиона: еще одному народному депутату объявили подозрение

15.12.2022 19:48

Укринформ

Народному депутату IX созыва объявлено подозрение в недекларировании недвижимого имущества стоимостью около 2 миллионов гривень.

Как передает Укринформ, об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает в Телеграме.

"15 декабря 2022 года по поручению руководителя САП прокурор САП с участием детективов Национального антикоррупционного бюро Украины сообщил о подозрении народному депутату Украины IХ созыва в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного во исполнение функций государства или местного самоуправления в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие было начато по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции. В ходе расследования правоохранители установили, что в декларации за 2020 год народный депутат не указал квартиру стоимостью около 2 миллионов гривень, арендованную в течение года.

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Таким образом, фигурант не задекларировал имущество, более чем в 865 раз превышающее прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования пунктов 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Как сообщал Укринформ, 14 декабря правоохранители объявили подозрение в декларировании недостоверных сведений действующему народному депутату, не задекларировавшему имущество на общую сумму более 3,7 миллионов гривень.

По материалам: Укринформ