Бельгия поддерживает продвижение Украины к членству в ЕС и НАТО — подписали совместную декларацию

Бельгия поддерживает продвижение Украины к членству в ЕС и НАТО — подписали совместную декларацию

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26.11.2022 13:08

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Королевства Бельгия Александер де Кроо подписали совместную декларацию о поддержке движения Украины к членству в ЕС и НАТО.

Церемония подписания декларации прошла в субботу, 26 ноября, в Киеве, передает корреспондент Укринформа.

“Я благодарю Бельгию, господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском союзе и в НАТО. "Обязательно мы добьемся этого важного для нас результата", — сказал во время подписания декларации Президент Украины Владимир Зеленский.

Відео: Офис Президента, Телеграм

Также во время встречи Зеленский и де Кроо обсудили ряд вопросов: международного взаимодействия наших стран, оборонную поддержку, необходимость усиления санкций против россии и проблемы дестабилизации глобальных отношений.

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“Мы ценим, что Бельгия является лидером по объему замороженных российских активов – 50 млрд евро, даже больше. Важно, чтобы активы государства-террориста были направлены на компенсацию ущерба от его террора. Должны сделать все для того, чтобы это произошло как можно быстрее”, — подчеркнул Президент Украины.

Также в ходе переговоров был обсужден ряд вопросов. В частности, состояние энергетической системы Украины после террористических ракетных ударов россии и потребности Украины в соответствующей поддержке для восстановления.

"Бельгия готова предоставить необходимые электрогенераторы и другое оборудование, которое сейчас жизненно необходимо для нашего общества, для Украины в целом", — сказал Владимир Зеленский.

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Кроме этого, стороны обсудили взаимодействие в Организации Объединенных Наций, в структурах Евросоюза и на других международных уровнях.

Президент Украины поблагодарил за уже предоставленную военную помощь и отметил, что обратился с просьбой о ее расширении. Также обсуждалась помощь по разминированию.

Как сообщал Укринформ, 26 ноября в Украину с визитом прибыл премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

По материалам: Укринформ