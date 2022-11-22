f5acceeae33aa74808539e4c4b9986e8.jpg» alt=»Украина подготовила санкции против 3000 представителей российского ВПК» width=»100%»/>

Украина подготовила санкции против 3000 представителей российского ВПК

22.11.2022 13:11

Укринформ

Украина подготовила большой пакет санкций, в который вошли лица из военного руководства рф, предприятия и учреждения военно-промышленного комплекса, которые причастны к убийствам украинцев.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Военно-промышленный комплекс в слишком закрытой россии — очень непростой кейс для изучения. Сделана большая работа, и я благодарна всем причастным… Благодаря их труду сегодня мы имеем пакет из более 3 тысяч физических и юридических лиц ВПК государства-террориста и поставщиков российской армии, а также военного руководства государства-террориста. А фактически — более 3 тыс. лиц, которые непосредственно причастны к убийствам украинцев. И работа не прекращается — продолжается подготовка еще одного пакета по российскому ВПК", — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что Украина продолжает работу над усилением санкционного давления на государство-террориста. Очередной большой пакет санкций, в который вошли лица из военного руководства рф, предприятия и учреждения военно-промышленного комплекса и связанные с поставками российскому ВПК компании и физические лица, рекомендован на рассмотрение СНБО.

Читайте также: НАПК предлагает применить санкции еще к 529 россиянам — за причастность к псевдореферендумам

Санкции вступят в силу после рассмотрения и принятия Советом национальной безопасности и обороны и введения в действие решения СНБО Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал Укринформ, 19 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц — граждан россии, беларуси и Украины. Так, глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 256 физических лиц — олигархов из списка Forbes и их окружения. В частности, в списке фигурируют Владимир Лисин, Леонид Михельсон, Аркадий и Борис Ротенберги, Михаил Прохоров, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Юрий Ковальчук и т.д. Другим указом Владимир Зеленский ввел санкции против 2251 физлица и 1374 юрлиц. В частности, в списке дети и родственники владимира путина и сергея лаврова, известный как "кошелек путина" бизнесмен Сергей Ролдугин основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его сын и т.д.

По материалам: Укринформ