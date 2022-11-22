Орбан надел шарф с «Великой Венгрией» – в МИД Украины отреагировали

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22.11.2022 11:54

Укринформ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче сборной Венгрии с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Romania Journal.

На шарфе изображена карта Венгрии с частями ряда стран ЕС, в частности Румынии и Украины. Видео с мероприятия было опубликовано на странице Орбана в Фейсбуке.

"Безответственное поведение Виктора Орбана, который появился в шарфе с картой Великой Венгрии. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с путиным, который также мечтает изменить границы… Орбан должен отвечать за такие действия, несовместимые со статусом члена семьи либеральных демократий", — прокомментировал инцидент румынский депутат Европарламента Алин Митуца.

"Премьер-министр Венгрии — в шарфе с картой "Великой Венгрии". Как успокаивающе для соседей Венгрии", — отметил немецкий депутат Европарламента Даниэль Фройнд в Твиттере.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины пригласит посла Венгрии в связи с появлением премьер-министра Виктора Орбана на футбольном матче с шарфом, на котором изображена карта "Большой Венгрии" с частями украинской территории.

Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Укринформ.

«Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, до сведения которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана», — написал пресс-секретарь МИД.

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Как известно, Орбан уже не впервые использует карту "Великой Венгрии". Два года назад он пожелал успеха старшеклассникам в экзамене по истории, опубликовав изображение земного шара с политической картой мира 1862 года на переднем плане. На карте изображены земли, которые Королевство Венгрия утратило согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года.

"Великая Венгрия" — это широкий общий термин, состоящий из ирредентических и ревизионистских политических идей. Идея связана с венгерским ревизионизмом. Его цель — восстановить границы, которые были до Первой мировой войны в Королевстве Венгрия или, по крайней мере, вернуть себе контроль над венгерскими населенными пунктами в соседних с Венгрией странах.

По материалам: Укринформ