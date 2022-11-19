В Киев прибыл премьер Британии

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19.11.2022 15:31

Укринформ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Укринформ, об этом сообщил Зеленский в Телеграме.

"В ходе сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности", – написал Президент.

Он подчеркнул, что Украина и Великобритания были сильными союзниками с первых дней войны.

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Как сообщал Укринформ, премьер-министры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо провели в среду, 16 ноября, разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудили вопросы оборонной поддержки Украины и помощь для прохождения зимы.

По материалам: Укринформ