Саммит АТЭС решительно осудил агрессию россии против Украины

19.11.2022 13:45

Укринформ

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) решительно осуждают агрессию россии против Украины и призывают москву к полному и безоговорочному выводу своих войск из соседнего государства.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита АТЭС, принятой в субботу в Бангкоке, передает Укринформ.

«Большинство государств-членов решительно осуждают войну в Украине и подчеркивают, что она вызывает огромные человеческие страдания и усиливает существующую уязвимость мировой экономики – сдерживает рост, усиливает инфляцию, нарушает цепи поставок, подрывает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски финансовой стабильности», — говорится в заявлении.

В то же время, отмечается в документе, среди участников саммита «были и другие взгляды и разные оценки ситуации и подходов к санкционной политике».

«Признавая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов в сфере безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», – говорится в заявлении.

В декларации лидеров АТЭС также отмечается, что группа будет поддерживать и укреплять основанную на правилах многостороннюю торговую систему, но признается, что необходимы более интенсивные усилия для решения таких глобальных вызовов как рост инфляции, продовольственная безопасность, изменение климата и стихийные бедствия.

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АТЭС – это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, охватывающий 40,5% населения планеты, 54,2% мирового ВВП и 43,7% международной торговли. Среди прочих, участие в форуме принимают Соединенные Штаты, Китай и россия, которую на нынешнем саммите, проходившем 18-19 ноября в Таиланде, вместо президента владимира путина представлял первый вице-премьер правительства россии андрей белоусов.

По материалам: Укринформ