Политика

Блинкен: Украинский дух несокрушимый – как и наше обязательство поддержки

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Блинкен: Украинский дух несокрушимый – как и наше обязательство поддержки

Блинкен: Украинский дух несокрушимый – как и наше обязательство поддержки

17.11.2022 21:05

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Укринформ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что путин просчитался, поскольку дух украинского народа — несокрушимый, как и обязательства США поддерживать Украину в ее борьбе за собственную независимость и принципы демократии.

Об этом он заявил в четверг, во время пресс-конференции в Бангкоке, передает Укринформ со ссылкой на Госдепартамент США.

"Не сумев захватить Украину силой, президент путин, похоже, считает, что погружение украинцев во тьму, отключение им воды, замораживание до смерти сломит их волю", — отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что путин просчитался. И для всех, кто сомневается в решимости украинцев, глава Госдепа посоветовал посмотреть на освобожденных людей в Херсоне, которые радостные вышли на улицы, обнимали украинских солдат и срывали пропагандистские плакаты рф после месяцев российских репрессий.

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«Новая стратегия россии, как и старая, подвержена краху. Украинский дух несокрушимый – как и наше обязательство поддерживать Украину», — подчеркнул государственный секретарь США.

Как сообщал Укринформ, в четверг в Бангкоке проходит саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АСЕАН). Вопросы российской агрессии против Украины, ее влияния на ситуацию безопасности, а также на продовольственную безопасность в мире является одной из отдельных тем обсуждения.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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