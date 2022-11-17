Данилов посоветовал кремлевским деятелям позаботиться о свете в тюрьмах Украины

17.11.2022 21:09

Укринформ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов порекомендовал кремлевским деятелям изучить инструкции и рекомендации проекта «Хочу жить».

Об этом он написал в Facebook, передает Укринформ.

"россии не надо пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему. Для пескова, пригожина и других кириенков – деятелей кремлевского режима – единственный шанс провести остатки жизни в безопасности – это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет”, — отметил Данилов.

Он добавил, что в этой связи им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и свет.

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Также Данилов порекомендовал названным российским деятелям внимательно изучить инструкции и рекомендации проекта «Хочу жить».

Как сообщалось, 17 ноября спикер кремля дмитрий песков заявил, что отсутствие света и тепла в Украине является следствием "действий киевской власти, которая, в частности, отказывается от переговоров".

По материалам: Укринформ