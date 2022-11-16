Зеленский поручил оказать помощь странам Азии и Африки для преодоления голода
Зеленский поручил оказать помощь странам Азии и Африки для преодоления голода
15.11.2022 17:23
Укринформ
Президент Владимир Зеленский поручил предоставить странам Азии и Африки гуманитарную помощь для преодоления голода.
Соответствующий указ №771/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.
"Предоставить гуманитарную помощь государствам Африки и Азии", — говорится в документе.
Отмечается, что решение принято "с целью содействия преодолению голода в государствах Африки и Азии".
Президент поручил Министерству иностранных дел определить перечень государств указанных регионов, которые нуждаются в гуманитарной помощи для преодоления голода, а Кабинету Министров — обеспечить ее предоставление.
Читайте также: Украина предлагает расширить «зерновой коридор» на порты «Николаев» и «Ольвия»
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите G20 предложил расширить экспортную зерновую инициативу, в частности на порты Николаева и порт "Ольвия" в Николаевской области.
По материалам: Укринформ