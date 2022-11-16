Зеленский поручил оказать помощь странам Азии и Африки для преодоления голода

Зеленский поручил оказать помощь странам Азии и Африки для преодоления голода

15.11.2022 17:23

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поручил предоставить странам Азии и Африки гуманитарную помощь для преодоления голода.

Соответствующий указ №771/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

"Предоставить гуманитарную помощь государствам Африки и Азии", — говорится в документе.

Отмечается, что решение принято "с целью содействия преодолению голода в государствах Африки и Азии".

Президент поручил Министерству иностранных дел определить перечень государств указанных регионов, которые нуждаются в гуманитарной помощи для преодоления голода, а Кабинету Министров — обеспечить ее предоставление.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите G20 предложил расширить экспортную зерновую инициативу, в частности на порты Николаева и порт "Ольвия" в Николаевской области.

По материалам: Укринформ