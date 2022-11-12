Украина скоординировала позиции с Канадой накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ

12.11.2022 19:29

Укринформ

Министры иностранных дел Украины и Канады Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли скоординировали позиции стран накануне сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Об этом глава украинского МИД сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

“Мы скоординировали позиции накануне сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение россией норм ядерной безопасности. Мы также сосредоточились на помощи Украине в преодолении энергетических вызовов», – отметил Кулеба.

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Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в Камбодже, где проходит саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Фото: Твиттер Дмитрия Кулебы

По материалам: Укринформ