Украина скоординировала позиции с Канадой накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ
Украина скоординировала позиции с Канадой накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ
12.11.2022 19:29
Укринформ
Министры иностранных дел Украины и Канады Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли скоординировали позиции стран накануне сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.
Об этом глава украинского МИД сообщил в Твиттере, передает Укринформ.
“Мы скоординировали позиции накануне сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение россией норм ядерной безопасности. Мы также сосредоточились на помощи Украине в преодолении энергетических вызовов», – отметил Кулеба.
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Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в Камбодже, где проходит саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Фото: Твиттер Дмитрия Кулебы
По материалам: Укринформ