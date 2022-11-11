Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости: Мы будем победителями вместе

Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости: Мы будем победителями вместе

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11.11.2022 09:53

Укринформ

Президент Владимир Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости.

В поздравлении он использовал 104 слова – столько, сколько лет восстановленной польской независимости, сообщает Укринформ.

"Родная Польша! Твоей восстановленной независимости сегодня 104 года. И мои 104 слова тебе. Украина и Польша – вместе. Ты – наша сестра. Было по-разному между нами. Но мы родные. Но мы свободны", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что когда Украина отмечала 30-летие своей восстановленной независимости, Польша была рядом.

"Я помню наше общее счастье – мы радовались вместе. Когда мы снова столкнулись со старым и общим врагом, Польша – рядом", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский заверил, что украинцы всегда будут помнить это и то, как польский народ помогает нам.

"Ваши люди – наши союзники. Ваша страна – наша сестра. Ваша дружба – навеки. Наша дружба – навеки. Наша любовь – навеки. И мы будем вместе – победителями", – подчеркнул Президент.

11 ноября Польша отмечает национальный праздник – День независимости.

По материалам: Укринформ