Депутат Аристов заявил, что в арендованной им квартире был обыск

Депутат Аристов заявил, что в арендованной им квартире был обыск

11.11.2022 15:28

Укринформ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов заявил, что в арендованной им квартире 11 ноября работники Государственного бюро расследований провели обыск.

Об этом он написал в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Сегодня в квартиру, которую я арендую, с обыском пришли сотрудники ГБР. Адрес этой квартиры внесен в декларацию. В ГБР подчеркнули, что ко мне лично не имеют никаких претензий", — написал Аристов.

По его словам, обыск усложнил работу народного депутата, потому что следователи забрали телефон. "Но в целом мы работаем вместе, работаем в команде Президента ради Победы!" – заявил Аристов.

Он добавил, что о причинах обыска и деталях дела могут рассказать его адвокаты.

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Ранее стало известно, что работники Государственного бюро расследований 11 ноября провели обыски у председателя Комитета Верховной Рады по бюджету Юрия Аристова.

В рамках какого дела проходят следственные действия, не уточнялось.

По материалам: Укринформ