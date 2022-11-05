НАТО поддерживает право Украины на защиту – Столтенберг

05.11.2022 17:26

Укринформ

Страны-члены НАТО оказывают военную и экономическую поддержку Украине, способствуя ее борьбе, обеспечивая использование ею своего права на защиту.

Как передает Укринформ, об этом в интервью телеканалу TRT Haber сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Сейчас в Украине идет война, которая началась после решения президента путина вторгнуться в другую страну. Мы предоставляем нашу военную и экономическую поддержку Украине. Мы обеспечиваем использование Украиной своего права в защиту против этого нападения россиян», — сказал Столтенберг.

Относительно угроз рф применить ядерное оружие генсек НАТО сказал, что этого не должно произойти.

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«Вот что мы увидели: прямо сейчас российские лидеры и путин демонстрируют особо опасную ядерную риторику. Мы всегда говорим, что в ядерной войне нет победителей. Поэтому ядерной войны не должно быть… Если оно (ядерное оружие – ред.) будет использовано, природа конфликта изменится. В этом контексте международное сообщество выразилось очень четко. Никогда нельзя использовать ядерное оружие», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул посредническую роль Турции и президента Эрдогана в соглашении о «зерновом коридоре» и приложенных усилиях по его функционированию.

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Как сообщал Укринформ, ранее генсек НАТО заявил о том, что Альянс не позволит путину одержать победу в развязанной им войне против Украины и будет оказывать помощь ВСУ так долго, как это будет необходимо.

Фото: EFE/EPA

По материалам: Укринформ