Глава СБУ встретился с послами G7 – говорили о реформах и самоочищении ведомства от «кротов»

Глава СБУ встретился с послами G7 – говорили о реформах и самоочищении ведомства от «кротов»

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03.11.2022 15:42

Укринформ

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк провел в Киеве встречу с послами «Большой семерки» и обсудил с ними вызовы в сфере безопасности, возникшие перед страной после полномасштабного вторжения российской федерации.

Как передает Укринформ, об этом сообщает СБУ.

"Большую семерку" на встрече представляли послы Анка Фельдгузен (Германия), Мелинда Симмонс (Великобритания), Этьен де Понсен (Франция), Пьер Франческо Дзадзо (Италия), Кунинори Мацуда (Япония), а также поверенные в делах послов Эшли Малруни (Канада) и Кристофер В. Смит (США).

Представители G7 выразили полную поддержку Украине и ее гражданам, заверив в дальнейшей помощи со стороны своих стран. Также затронули тем в сфере безопасности и перспективы реформы спецслужбы.

«Мы стремимся создать правильную, боеспособную контрразведывательную модель. Реформа должна найти тот баланс, когда наш функционал будет отвечать угрозам. Чтобы с одной стороны помочь Службе модернизироваться, а с другой – учитывать реалии войны и соседство со страной-террористом», – заявил Малюк.

Он проинформировал участников встречи о том, как совместно с парламентом идет наработка законодательных инициатив для усиления возможностей СБУ, в частности, в период войны. Ключевым направлением, по его словам, является совершенствование контрразведывательной деятельности для отражения российской вооруженной агрессии.

Следовательно, по данным Малюка, по состоянию на сегодняшний день полностью переформатированы контрразведка и военная контрразведка, чтобы максимально эффективно выполнять боевые задания на линии фронта. Сотрудники СБУ работают не только в наиболее горячих точках фронта, но и на освобожденных территориях и в тылу, разоблачая агентурные сети рф, коллаборантов и предателей.

«Наши страны будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской вооруженной агрессией. Также мы открыты для дальнейших дискуссий в вопросе поддержки внедрения реформ в Украине, в том числе связанных с законодательными инициативами по усилению возможностей СБУ», – подчеркнула посол Германии.

Глава СБУ обсудил с послами G7 вызовы безопасности, возникшие после начала полномасштабной войны / Фото: СБУ

Также Малюк проинформировал представителей G7 об изменениях в подходах к работе и самоочищении ведомства от «кротов» и предателей, работавших на российские спецслужбы.

Глава СБУ поблагодарил послов за помощь, которую предоставляют Украине их государства.

«Это не просто поддержка Украины. Это вклад в безопасное и стабильное будущее Европы и мира. Благодарен, что позиция международного сообщества консолидирована – рф должна ответить за все убийства, разрушения и терроризм», – подчеркнул он.

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Как сообщал Укринформ, 3 ноября министры иностранных дел стран G7 в ходе встречи в Германии обсудят, как лучше координировать дальнейшую поддержку Украины после недавних российских атак на энергетическую инфраструктуру, повлекшие массовые отключения электроэнергии.

По материалам: Укринформ