Зеленский наградил премьера Чехии орденом Ярослава Мудрого

31.10.2022 17:50

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Премьер-министра Чехии Петра Фиалу орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Соответствующий указ №743/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

"Наградить орденом князя Ярослава Мудрого I степени Фиалу Петра — Премьер-министра Чешской Республики", — говорится в документе.

Отмечается, что награды удостоен «за выдающийся личный вклад в развитие украинско-чешского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины».

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Как сообщалось, 31 октября Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала вместе с делегацией правительства Чехии находится с рабочим визитом в Украине.

По материалам: Укринформ