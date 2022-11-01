Зеленский наградил премьера Чехии орденом Ярослава Мудрого
Зеленский наградил премьера Чехии орденом Ярослава Мудрого
31.10.2022 17:50
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский наградил Премьер-министра Чехии Петра Фиалу орденом князя Ярослава Мудрого I степени.
Соответствующий указ №743/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.
"Наградить орденом князя Ярослава Мудрого I степени Фиалу Петра — Премьер-министра Чешской Республики", — говорится в документе.
Отмечается, что награды удостоен «за выдающийся личный вклад в развитие украинско-чешского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины».
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Как сообщалось, 31 октября Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала вместе с делегацией правительства Чехии находится с рабочим визитом в Украине.
По материалам: Укринформ