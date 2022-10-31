Зеленский получил награду Oxi Courage Award

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30.10.2022 19:19

Укринформ

Президент Владимир Зеленский получил награду Oxi Courage Award за его мужественное лидерство в защите Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщила неправительственная организация Oxi Day Foundation в Твиттере.

«Президент Владимир Зеленский получил Oxi Courage Award за его мужественное лидерство в защите Украины, а также за то, что сказал «нет» (на греческом — Oxi) терроризму и ненависти», — говорится в сообщении.

Церемония вручения прошла в Институте мира в Вашингтоне, США.

Отмечается, что награду вручал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, а от имени Зеленского награду получила посол Украины Оксана Маркарова.

«Украина выжила под атаками россии. Мы отбросили российский шантаж и не испугались российского террора. Украина не откажется от своей свободы. И скоро наступит тот день, когда все убийцы и палачи, пришедшие на нашу землю под российским флагом, будут привлечь к правосудию», — заявил Зеленский в своем видеообращении.

Глава государства также поблагодарил всех друзей, лидеров и народ США, которые помогают приближать победу для Украины, и наказание для агрессора россии, а также тех, кто стал приспешником россиян в терроризме.

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Как известно, премия Oxi Day Award ежегодно вручается мужчине и женщине, которые совершили смелые действия, способствовавшие продвижению или сохранению свободы и демократии. Среди предыдущих лауреатов премии есть, в частности, президент США Джо Байден.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ