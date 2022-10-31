В Киев прибыла делегация во главе с премьером Чехии

В Киев прибыла делегация во главе с премьером Чехии

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31.10.2022 12:59

Укринформ

В понедельник, 31 октября, в украинскую столицу с визитом прибыла министерская делегация во главе с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Как передает Укринформ, об этом сообщает посольство Чехии в Украине в Фейсбуке.

"Сегодня утром в Киев прибыли представители чешского правительства для участия в совместном заседании чешского и украинского правительства. Чешская делегация сразу по прибытии в Киев посетила здания, разрушенные последними российскими нападениями", — сообщили в дипмиссии.

Отмечается, что Премьер-министр Петр Фиала и несколько министров примут участие во встречах с Президентом Украины и коллегами из украинского правительства в течение дня.

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Как сообщал Укринформ, недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №742/2022 «О присвоении почетного знака отличия «Город-спаситель» городу Прага».

По материалам: Укринформ