россия использует продовольствие в качестве оружия — глава МИД Нидерландов

30.10.2022 16:33

Укринформ

Нидерланды призывают россию соблюдать "зерновое соглашение".

Как сообщает Укринформ, об этом министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра написал в своем Твиттере.

“Зерновое соглашение имеет решающее значение для продовольственной безопасности во всем мире. Это не разменная монета. Однако россия снова использует продовольствие в качестве оружия за счет тех, кто больше всего в этом нуждается. Мы призываем их соблюдать соглашение, которое они подписали”, — подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, россия обвинила Украину и Великобританию в "теракте против кораблей черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", и заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество не позволить россии под надуманным предлогом заблокировать "зерновой коридор", гарантирующий продовольственную безопасность миллионов людей.

Утром 29 октября на рейде временно оккупированного Севастополя раздались взрывы. Украина не подтверждает свою причастность к ним.

Читайте также: Из-за российской блокады корабль с 40 тысячами тонн зерна не смог выйти из порта

В Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". Гутерреш призвал продлить срок действия Черноморской зерновой инициативы, истекавший 22 ноября.

Судно Ikaria Angel с 40 тысячами тонн зерна на борту, предназначавшегося для Эфиопии, не смогло выйти в воскресенье из украинского порта из-за блокады, которую возобновила россия после выхода из "зернового соглашения".

По материалам: Укринформ