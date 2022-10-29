В МИД отреагировали на сравнение конгрессменом-республиканцем украинцев с «пушечным мясом»

В МИД отреагировали на сравнение конгрессменом-республиканцем украинцев с «пушечным мясом»

29.10.2022 14:43

Укринформ

В Министерстве иностранных дел Украины считают абсолютно неприемлемым сравнение украинцев с "пушечным мясом" со стороны члена Конгресса США Пола Госара и подчеркивают, что Соединенным Штатам хорошо известны ценности, за которые борется украинский народ.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, обнародованном в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Сравнение украинцев с «пушечным мясом» со стороны члена Конгресса США Пола Госара абсолютно неприемлемо. США хорошо известны ценности, за которые борется украинский народ – свободу, демократическое развитие, верховенство права и уважение к правам человека. Ставить под сомнение поддержку Украины – давать путину зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии», — отметил Николенко.

Он отметил, что приближение выборов не должно превращать политиков в оторванных от реальности популистов. В этом контексте представитель МИД предостерег, что «выборы проходят, а международный авторитет, подорванный манипулятивными заявлениями о войне россии против Украины, остается».

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"Убеждены, что высказывания отдельных конгрессменов не повлияют на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США", — отметил Николенко.

Как сообщалось, конгрессмен-республиканец Пол Госар, являющийся одним из самых преданных сторонников экс-президента Дональда Трампа в Конгрессе, обнародовал на своем сайте письмо, в котором пригласил президентов Украины и россии в штат Аризона, который представляет он, для проведения "мирных переговоров".

Ультраправый конгрессмен заявил, что "мир видел достаточно смертей и разрушений между россией и Украиной, но западные страны, похоже, безразлично относятся к использованию украинцев как пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации".

По материалам: Укринформ