Стефанишина опровергает причастность к делу Микитася и готова доказать это в суде

Стефанишина опровергает причастность к делу Микитася и готова доказать это в суде

28.10.2022 21:19

Укринформ

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина опровергла обнародованную во время заседания в Высшем антикоррупционном суде информацию о якобы причастности к делу , что готова в суде отстаивать свою деловую репутацию.

Об этом она написала в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Понимаю, что являюсь политиком, а значит становлюсь объектом определенных интересов. Быть мишенью атак — это часть профессии. Однако считаю, что настоящее военное время требует от каждого большей ответственности: погоня за «скандальными разоблачениями» (неважно, насколько они подкреплены) неприемлема. Если понадобится, она готова отстаивать свою деловую репутацию в суде», — отметила Стефанишина.

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Она подчеркнула, что сознательно не реагировала на информацию, обнародованную в Высшем антикоррупционном суде 20 октября. Обратила внимание на то, что за прошлую неделю к ней ни разу не обратились за комментарием или разъяснением, в то время как в СМИ происходит копирование и распространение обвинений в ее адрес.

Чиновница добавила, что открыта для общения с журналистами и представителями гражданского общества. Да, с представителями Центра противодействия коррупции мы совместно работали над адвокацией наших европейских и евроатлантических устремлений. В команду Центра входят разные люди, и мне досадно, что часть направляет свои усилия на некритическое тиражирование слов человека, которого сами же обвиняют в коррупционных действиях», — написала Стефанишина.

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Как сообщалось, некоторые СМИ обсуждают информацию, обнародованную на заседании Высшего антикоррупционного суда, избиравшего меру пресечения для бизнесмена Максима Микитася, подозреваемого в предложении взятки в 22 миллиона евро мэру Днипра Борису Филатову. Среди доказательств детективы НАБУ обнародовали разговор Микитася с Филатовым, где бизнесмен убеждал, что имеет мощные связи с действующими властями, и может гарантировать поддержку предложенной схеме. В частности, он называл имена вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.

По словам Микитася, через Стефанишину якобы планировалось к процессу привлечь правительство, которое, по замыслу Микитася, должно было своим распоряжением рекомендовать к выполнению работ определенные компании, в частности, «Метрострой». Фамилию чиновника вспоминали еще раз — когда Микитась посылал Филатову проект письма и сообщение о том, что якобы такое письмо попросила Стефанишина от Госукрстроя.

По материалам: Укринформ