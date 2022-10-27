Совбез ООН по требованию россии обсудит фейки о «биолабораториях» и «грязной бомбе» в Украине

Совбез ООН по требованию россии обсудит фейки о «биолабораториях» и «грязной бомбе» в Украине

27.10.2022 06:42

Укринформ

Сегодня Совет безопасности ООН по запросу Москвы будет собираться дважды для обсуждения российских фейков – о «военно-биологической деятельности» и подготовке «грязной бомбы» в Украине.

Как сообщили Укринформу в секретариате Совбеза, повторное вынесение россией на рассмотрение вопроса биолабораторий – запланированное событие.

Что касается формата обсуждения «грязной бомбы», то этот вопрос окончательно не решен. Его могут рассмотреть в рамках того же заседания или отдельно.

Заседание Совбеза начнется в 15:00 (22:00 по Киеву).

Ранее россия направила в СБ ООН «проект резолюции» о создании комиссии для расследования «деятельности биолабораторий США в Украине», а также «жалобы» об их деятельности.

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Как сообщал Укринформ, российская делегация еще в марте созвала внеочередное заседание Совбеза ООН для распространения фейков о «военно-биологической деятельности США на территории Украины».

25 октября россия пыталась убедить членов Совета Безопасности ООН, якобы Украина готова применить «грязную бомбу» на своей территории. При этом никаких доказательств таких обвинений не предоставили.

Соединенные Штаты и европейские страны выступили в Совбезе с осуждением российской дезинформации, подтвердив непреклонную поддержку Украины.

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В среду, 26 октября, россия инициировала заседание Совбеза в ответ на письма, направленные в СБ Францией, Германией, Великобританией и США. В них отмечается, что передача Ираном дронов в рф противоречит резолюции 2231 об ограничениях, наложенных на продажу оружия Тегераном. россия утверждала, что руководство ООН не уполномочено направлять экспертов для инспекции по призыву членов организации.

По материалам: Укринформ