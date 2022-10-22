Раде предлагают определить беларусь временно оккупированной россией
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Раде предлагают определить беларусь временно оккупированной россией
22.10.2022 15:18
Укринформ
Верховной Раде предлагают признать территорию республики беларусь временно оккупированной российской федерацией.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован под №8147, передает Укринформ со ссылкой на сайт парламента.
Документом также предусматривается обращение к международному сообществу с просьбой признать территорию беларуси временно оккупированной Россией.
Авторами законопроекта выступила группа народных депутатов от разных фракций и групп, в том числе Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и другие.
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На данный момент текст документа не опубликован, отмечается, что он передан на рассмотрение руководства ВР.
По материалам: Укринформ