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Раде предлагают определить беларусь временно оккупированной россией

22.10.2022 15:18

Укринформ

Верховной Раде предлагают признать территорию республики беларусь временно оккупированной российской федерацией.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован под №8147, передает Укринформ со ссылкой на сайт парламента.

Документом также предусматривается обращение к международному сообществу с просьбой признать территорию беларуси временно оккупированной Россией.

Авторами законопроекта выступила группа народных депутатов от разных фракций и групп, в том числе Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и другие.

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На данный момент текст документа не опубликован, отмечается, что он передан на рассмотрение руководства ВР.

По материалам: Укринформ