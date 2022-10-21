Ермак призвал ведущие еврейские организации содействовать предоставлению Украине систем ПВО

20.10.2022 12:25

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу в режиме видеоконференции с представителями ведущих еврейских организаций, во время которой подчеркнул важность предоставления нашему государству современных систем противовоздушной обороны, которые имеет Израиль.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба главы государства.

В частности, сообщается, что во время онлайн-встречи Ермак рассказал, что 7-8 октября россия нанесла 190 ударов ракетами и дронами по территории Украины, а 10 октября были выпущены 84 ракеты и 24 ударных БПЛА.

В целом, информирует пресс-служба главы государства, по имеющейся информации, рф закупила у Ирана 2400 дронов-камикадзе, которые ежедневно бьют по украинским городам, критической инфраструктуре и памятникам истории и культуры.

Руководитель ОП напомнил, что 17 октября таким дроном было разрушено историческое здание в центре Киева, построенное еврейской общиной, в котором в свое время жило много известных людей.

«Речь идет о стремлении запугать мирных граждан, попытке уничтожить критическую инфраструктуру Украины перед зимой, погрузить страну во тьму и мороз», – подчеркнул Ермак.

Он заметил, что российские власти рассматривают возможности закупки ракет и другого вооружения для ударов по Украине и подчеркнул, что российский агрессор направляет свои усилия не только против нашего государства, но и всего цивилизованного мира.

«Я думаю, уже ни у кого нет сомнений, что мы имеем дело с государством-террористом. россия – это государство-террорист, которое сегодня в своей борьбе с США и их союзниками, включая Израиль, использует Иран. россия – это европейская «Хезболла», – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что без надежных систем ПВО никто в Украине не сможет чувствовать себя в безопасности.

«Наконец-то наши союзники и партнеры, в частности США, Великобритания и другие государства, дали подтверждение о начале работы по предоставлению Украине систем ПВО», – отметил руководитель Офиса Президента.

Кроме того, Ермак призвал Израиль присоединиться к действенной помощи Украине, ведь во времена, когда агрессор создает угрозы всему миру, невозможно оставаться сторонним наблюдателем.

По его словам, важно разблокировать военно-техническое сотрудничество между двумя странами.

В частности, по убеждению руководителя ОП, еврейские общественные организации сейчас могут повлиять на ситуацию и склонить израильское правительство к предоставлению нашему государству необходимых систем.

«Сегодня голос каждого из вас, ваших организаций критически важен в вопросе ПВО, в чем у Израиля действительно большой опыт, а главное – он имеет эти системы», – сказал Ермак.

Также он подчеркнул важность информационной поддержки Украины в трудные времена войны.

«Максимально разъясняйте как гражданам, так и политикам, каковы реальные цели россии в этой войне, а также то, за что борется Украина. Это необходимо не только нам – это также залог мира для Израиля», – обратился руководитель ОП к участникам встречи.

Ермак также призвал Израиль поддержать Украину в заключении Киевского договора по безопасности относительно механизма гарантий безопасности, рекомендации к которому разработала международная группа экспертов под председательством руководителя ОП и бывшего Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Также Ермак заверил, что, несмотря на войну, Украина не остановится в развитии и поддержке Мемориального центра «Бабий Яр», хотя боевые действия вносят свои коррективы.

«Этот мемориал будет развиваться и действительно станет одним из самых мощных мемориалов в мире», – заверил он.

В свою очередь председатель исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля и председатель наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Натан Щаранский отметил, что война в Украине – это не только трагедия украинского народа, это война за будущее всего свободного мира.

«Поэтому я, как и все присутствующие здесь, считаю, что быть вместе с Украиной в этот момент – это не просто моральный долг, это в интересах Израиля», – цитирует Щаранского пресс-служба главы государства.

По его словам, системы раннего предупреждения о ракетных атаках, которые готовы предоставить Израиль, помогут Украине экономнее применять средства ПВО и оперативнее информировать граждан. В то же время, заметил он, Израиль может предоставить гораздо большую помощь, поэтому это только первый шаг, и все должно решаться в процессе переговоров.

«Наша долг – сделать все, чтобы Израиль это сделал. Это нужно народу Украины, но это так же нужно и нам как части свободного мира, потому что путин посягнул на основы свободного мира и хочет лишить нас этой свободы», – сказал Натан Щаранский.

Главный раввин г. Киева, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх подчеркнул, что в этой исторической борьбе Израиль должен быть на стороне правды и защиты жизни людей.

«Мы говорим сейчас о сохранении жизни – это не о политике, не о выборах. Мы говорим сейчас о войне против людей, против нации. Это террор для уничтожения людей. Мы должны что-то сделать, чтобы остановить это», – сказал Яков Дов Блайх.

Как отмечается, главный раввин Киева предложил создать международный комитет евреев в поддержку Украины в борьбе с террором и обратиться к правительству и народу Израиля с призывом поддержать наше государство.

Как сообщал Укринформ, во вторник министр обороны Израиля Бени Ганц и лидер оппозиционной партии страны Биньямин Нетаньяху выразили нежелание менять политику Израиля по поводу отправки оборонного оборудования в Украину.

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С начала полномасштабной агрессии россии против Украины украинское правительство неоднократно обращалось к Израилю с просьбой предоставить защитное вооружение, в частности, системы ПВО. О предоставлении Украине военной помощи говорил и министр израильского правительства по делам диаспоры Нахман Шай.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил в среду, 19 октября, что израильское правительство предложило помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных ударах, но не будет предоставлять систему вооружения.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ