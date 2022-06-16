Политика

Великобритания вводит санкции против патриарха Кирилла

Ранее этого не сделал Евросоюз

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 16 июня, 2022
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Великобритания в четверг ввела новые санкции против России, в том числе Патриарх Кирилл, главы Российской православной церкви. Это следствие его поддержки и одобрения войны в Украине.

Британское правительство также ввело санкции в отношении российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за «насильственное перемещение и усыновление украинских детей», пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

— В рамках новой волны санкций против России в связи с украинским кризисом они нацелены на людей, которые способствовали войне, которую вел президент России Владимир Путин, и которые причинили Украине невообразимые страдания, в том числе насильственное перемещение и усыновление детей, — сказала она. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Великобритания заявила, что последний раунд санкций также был направлен против патриарха Кирилла, главы Российской православной церкви, и был нацелен на его поддержку и одобрение войны в Украине.

Московский патриарх, близкий союзник Кремля, благословил вторжение в Украину.

Ранее мы сообщали три возможных сценария продолжения войны в Украине.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 16 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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