Нам нужны заверения канцлера Шольца о поддержке Украины — Зеленский

Нам нужны гарантии от канцлера Шольца, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство должны определиться. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в интервью журналу ZDF heute-journal.

«Не стоит пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией», — подчеркнул Зеленский, пишет УРА-Информ.

Что касается поставок оружия, то «Германия присоединилась к акции чуть позже, чем некоторые наши соседи. Это факт», — отметил президент Украины и добавил, что США, Словакия, Польша, Великобритания «были первыми, кто сделал это, Болгария и Румыния тоже помогли», а также Прибалтика.

Он добавил, что Германия и Франция поддерживали Украину политически и риторически, «но в начале войны нам не нужна была политика, нам нужна была помощь».

Президент Украины также подчеркнул, что «Российскому правительству все равно, сколько жизней погибнет. Им все равно, сколько будет длиться война. Потому что они зарабатывают на экспорте энергоресурсов. Нам не все равно, что люди гибнут».

Ранее теперь это артиллерийская война и Украина ее проигрывает.