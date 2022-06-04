Макрон снова встал на защиту Путину: странные слова французского президента

Мы не должны унижать Россию». С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он пояснил, что речь шла о том, что после окончания боевых действий в Украине «дальнейшие отношения можно было бы строить по дипломатическим каналам».

Он также оценил, что российский лидер Владимир Путин находится в «изоляции» из-за продолжающегося вторжения. «Он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории», — сказал Макрон, пишет Первая Лента.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о войне в Украине и действиях российского лидера в интервью французской региональной прессе.

«Я думаю — и я сказал ему об этом, — что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории», — сказал Макрон, добавив, что российский президент «изолирован».

«Быть ​​запертым в изоляции — это одно, но знать, как выбраться из него, — это трудный путь», — сказал Макрон.

«Мы не должны унижать Россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, можно было строить дальнейшие отношения по дипломатическим каналам», — продолжил Макрон.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз официально принял шестой пакет санкций против России.