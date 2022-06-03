Евросоюз официально принял шестой пакет санкций против России

Совет Европейского Союза официально принял шестой пакет санкций против России за ее военное вторжение в Украину. Широкий пакет включает, среди прочего, эмбарго на нефть, отключение крупнейшего в России Сбербанка от системы SWIFT и запрет на вещание другим телеканалам. Санкции коснулись и Беларуси, пишет Первая Лента.

В пятницу Совет Европейского Союза принял решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России за ее вторжение в Украину и против Беларуси за помощь Москве. Политическое согласие на ограничения было достигнуто на вечернем саммите лидеров ЕС с понедельника по вторник.

Эмбарго на сырую нефть касается сырья, ввозимого морем. Переходный период составит от шести месяцев для нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов. Однако пакет санкций предусматривает временное исключение для импорта по трубопроводам в те государства-члены ЕС, которые в силу своего географического положения особо зависят от поставок из России и не имеют реальных альтернатив.

К концу этого года ЕС должен прекратить импорт около 90 процентов российской нефти. Кроме того, Сообщество приняло решение об отключении от банковской системы SWIFT еще трех российских кредитных организаций: крупнейшего российского банка Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка, а также Белорусского банка развития и реконструкции.

Кроме того, запретили вещание в ЕС еще трем российским государственным каналам: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр Интернэшнл.

Ранее мы сообщали, что Швейцария не согласилась на передачу своей бронетехники Украине.