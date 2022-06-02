Политика

Меркель нарушает молчание: высказалась о войне в Украине

Бывший канцлер выступила впервые за полгода.

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 2 июня, 2022
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В первом публичном выступлении примерно за шесть месяцев бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала нападение России на Украину «глубоким поворотным моментом». Она заявила, что поддерживает все усилия правительств Германии, ЕС, США, НАТО, G7 и ООН «по прекращению этой варварской агрессивной войны со стороны России».

Bild отмечает в четверг, что «Ангела Меркель много месяцев воздерживалась от публичных выступлений и молчала о войне на Украине. Однако теперь бывшая канцлер нарушила свое молчание — и нашла четкие слова о кровавой агрессивной войне Путина», пишет УРА-Информ.

«Я солидарна с Украиной, которая подверглась нападению и вторжению со стороны России, и поддерживаю ее право на самооборону», — заявила Меркель в среду вечером.

Политик подчеркнула, что как канцлер в свободное от работы время не желает давать никаких оценок со стороны. При этом в нем говорилось, что вторжение России в соседнюю страну было грубейшим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны.

Ранее мы сообщали, что Шольц хочет передать Украине современную систему ПВО.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 2 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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