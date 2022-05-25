Германия становится посмешищем международной политики из-за Украины — Die Welt

Мы не знаем точно, то ли это некомпетентность, то ли отсутствие политической воли, но бесконечная сага о срыве поставок немецкого оружия в Украину делает Германию все более и более посмешищем международной политики. Об этом пишет популярное немецкое издание Welt.

Вопрос в том, «насколько серьезно правительство Германии относится к вопросу помощи Украине в борьбе с Россией. В любом случае Берлину нужно лишь творчески подходить к постоянному представлению новых объяснений того, почему поставки оружия идут так медленно», — отмечает Клеменс Вергин, отмечает Первая Лента.

«Война — очень динамичная ситуация, и ситуация на поле боя может меняться ежедневно (…). У украинцев есть солдаты, подготовка, мужество и выносливость, чтобы остановить российскую атаку и дать отпор армии Путина. Долгосрочная перспектива зависит от получения достаточного количества тяжелого вооружения с Запада, чтобы уравновесить преимущество россиян в вооружении, а также от достаточных и постоянных поставок боеприпасов», — говорится в тексте.

С другой стороны, «Германия ведет себя так, как будто у нее есть все время в мире, чтобы сначала пробежать немецкие марафоны настроения и пройти немецкие бюрократические процедуры, прежде чем что-либо произойдет. Слишком поздно, слишком мало, слишком нерешительно — вот лейтмотив немецкого политика в отношении Украины (…)».

Автор указывает, что «как и во время Второй мировой войны, англо-саксонский мир во главе с США вновь действует самым быстрым, решительным и всеобъемлющим образом в защите свободы в Европе — вместе с отважными жителями Восточной Европе, которые, несмотря на их огромный вклад в украинские оборонительные усилия, не имеют той массы, которая могла бы выдержать оборону Украины».

Германия, «самая мощная и экономически сильная страна ЕС, находится ниже. Мы находимся в точке, где решается будущее Европы, а Германия терпит неудачу в своем столкновении с историей».

Ранее мы сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность отправки спецназа в Украину.