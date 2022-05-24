Путин пытается уничтожить украинскую культуру – Байден
Важные лова американского лидера.
Президент России Владимир Путин даже не нацеливается на военные цели, он пытается уничтожить украинскую культуру, заявил во вторник президент США Джо Байден на церемонии открытия саммита Quad в Токио.
«Мне кажется, что Путин пытается уничтожить культуру. Он даже не наносит удары по военным объектам, он уничтожает каждую школу, каждую церковь… как будто он пытается уничтожить украинскую культуру», — пояснил американский лидер, пишет УРА-Информ со ссылкой на Sky News.
«Мы живем в темный час нашей общей истории. Жестокая и неспровоцированная война России против Украины привела к человеческой катастрофе, и на улицах были убиты невинные мирные жители», — сказал Байден.
Президент США также заявил, что война в Украине «это больше, чем просто европейская проблема. Это глобальная проблема».
Хотя Байден не адресовал свои слова какой-либо конкретной стране, его послание могло быть адресовано, по крайней мере частично, премьер-министру Индии Нарендре Моди, правительство которого не вводило санкции против России и не осуждало Россию за вторжение в Украину.
Quad Alliance — это четырехсторонний диалог по вопросам безопасности, созданный в 2007 году для противодействия китайскому влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе. Членами альянса являются США, Япония, Австралия и Индия. В этом году саммит проходит в Токио.
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