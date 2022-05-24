Путин пытается уничтожить украинскую культуру – Байден

Президент России Владимир Путин даже не нацеливается на военные цели, он пытается уничтожить украинскую культуру, заявил во вторник президент США Джо Байден на церемонии открытия саммита Quad в Токио.

«Мне кажется, что Путин пытается уничтожить культуру. Он даже не наносит удары по военным объектам, он уничтожает каждую школу, каждую церковь… как будто он пытается уничтожить украинскую культуру», — пояснил американский лидер, пишет УРА-Информ со ссылкой на Sky News.

«Мы живем в темный час нашей общей истории. Жестокая и неспровоцированная война России против Украины привела к человеческой катастрофе, и на улицах были убиты невинные мирные жители», — сказал Байден.

Президент США также заявил, что война в Украине «это больше, чем просто европейская проблема. Это глобальная проблема».

Хотя Байден не адресовал свои слова какой-либо конкретной стране, его послание могло быть адресовано, по крайней мере частично, премьер-министру Индии Нарендре Моди, правительство которого не вводило санкции против России и не осуждало Россию за вторжение в Украину.

Quad Alliance — это четырехсторонний диалог по вопросам безопасности, созданный в 2007 году для противодействия китайскому влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе. Членами альянса являются США, Япония, Австралия и Индия. В этом году саммит проходит в Токио.

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