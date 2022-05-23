Новая Зеландия также поможет ВСУ: стало известно как

30 военнослужащих новозеландских вооруженных сил отправятся в Великобританию, где будут обучать 230 украинских военнослужащих работе с легкими гаубицами L119. Такое решение приняло правительство Новой Зеландии. О такой реакции на запрос украинского правительства сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Новозеландские военные будут проходить обучение в Великобритании до конца июля. Каждая индивидуальная тренировка займет примерно одну неделю. Мероприятия направлены на подготовку солдат, сражающихся с российским агрессором, пишет Первая Лента.

По информации ВС Новой Зеландии, гаубицы L119 могут использоваться как в наступательных, так и в оборонительных операциях. Орудия обычно буксируются на позиции военными машинами, но их также можно транспортировать с вертолета для более быстрого развертывания.

На данный момент правительство Новой Зеландии ввело санкции в отношении более 700 человек и организаций, связанных с российским и белорусским режимом.

В конце марта девять новозеландских военнослужащих были отправлены в Великобританию и Бельгию для поддержки деятельности военной разведки. В апреле Новая Зеландия отправила в Европу военно-транспортный самолет C-130H Hercules и команду из 50 человек. Это должно было обеспечить разведывательную, коммуникационную, транспортную и тыловую поддержку в обороне Украины.

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